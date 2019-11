GP de Valence : Une sixième et dernière pole position pour Quartararo cette saison

Fabio Quartararo est insatiable ! Auteur du meilleur temps à l’occasion des trois premières séances d’essais libres du Grand Prix de Valence, et troisième du dernier galop d’essai avant les qualifications, « El Diablo » est allé chercher avec autorité la sixième pole position de sa carrière. Seul pilote à être descendu sous la barre des 1’30’’ au tour à l’occasion de la Q2 disputée sur le Circuit Ricardo-Tormo de Valence, le pilote de l’écurie Petronas Yamaha a amélioré tour après tour pour devancer de 32 millièmes de secondes le champion du monde 2019 Marc Marquez. Longtemps installé à la troisième place, et donc sur la première ligne, Maverick Viñales n’a pas pu résister à la dernière charge de Jack Miller, qui termine à un dixième de Fabio Quartararo.

Hive fives for @FabioQ20 and @sepangracing! 👏 The new boys have made their presence felt on Saturdays this season! 💪#ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/OZfgfIfDqw — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) November 16, 2019

Zarco a manqué de peu la Q2

L’Espagnol partira donc de la deuxième ligne avec l’autre pilote de l’écurie Petronas Yamaha Franco Morbidelli et la première Ducati officielle, celle d’Andrea Dovizioso. Apparu en forme lors de la troisième séance d’essais libres, dont il avait pris la quatrième place, Valentino Rossi est passé à côté de son sujet et partira de la 12eme position soit juste devant... Johann Zarco. Passé à un dixième du Top 10 lors de la dernière séance d’essais libres pré-qualificative, le pilote français de l’écurie LCR Honda a manqué le passage en Q2 pour trois dixièmes face à son ancien coéquipier chez KTM Pol Espargaro, onzième au final, et Alex Rins, qui partira de la huitième place sur la grille de départ ce dimanche. Cette sixième pole position devrait mettre Fabio Quartararo dans les meilleures conditions pour la course, mais avec un Marc Marquez qui est décidé à ne pas offrir au Français, qu’il considère toujours plus comme un rival à l’avenir, sa première victoire, le Français va devoir s’accrocher.

MOTOGP / GRAND PRIX DE VALENCE Qualifications 2 - Samedi 16 novembre 2019 1- Fabio Quartararo (FRA/Yamaha Petronas) en 1’29’’978 2- Marc Marquez (ESP/Honda) à 0’’032 3- Jack Miller (AUS/Ducati Pramac) à 0’’108 4- Maverick Viñales (ESP/Yamaha) à 0’’200 5- Franco Morbidelli (ITA/Yamaha Petronas) à 0’’471 6- Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0’’533 7- Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0’’595 8- Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0’’617 9- Cal Crutchlow (GBR/Honda LCR) à 0’’748 10- Danilo Petrucci (ITA/Ducati) à 0’’793 11- Pol Espargaro (ESP/KTM) à 0’’930 12- Valentino Rossi (ITA/Yamaha) à 0’’976

Moto2 : Navarro prive Martin de la pole

Pour 17 millièmes de seconde, Jorge Navarro est allé chercher sa quatrième pole position de la saison dans la catégorie Moto2. Le pilote de l’écurie Speed Up a devancé d’un rien son compatriote Jorge Martin alors que Stefano Manzi a signé le troisième temps de cette séance de qualifications. Solide depuis le début du week-end, Brad Binder a manqué le coche et ne s’élancera que de la septième position, échouant à un quart de seconde du meilleur temps.

The final #Moto2 pole of the year goes to @Jorge_Navarro9 👏 It could barely get any closer as he breaks the lap record by 2 thousandths of a second! 🔥#ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/RbWAsjU4wb — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) November 16, 2019

MOTO2 / GRAND PRIX DE VALENCE Qualifications 2 - Samedi 16 novembre 2019 1- Jorge Navarro (ESP/Speed Up) en 1’34’’461 2- Jorge Martin (ESP/KTM Ajo) à 0’’017 3- Stefano Manzi (ITA/MV Agusta Forward) à 0’’172 4- Luca Marini (ITA/Kalex Sky VR46) à 0’’185 5- Thomas Lüthi (SUI/Kalex Dynavolt Intact GP) à 0’’213 ...

Moto3 : Migno s’offre une deuxième pole position, trois ans après

Pour la deuxième fois de sa carrière, Andrea Migno s’élancera ce dimanche de la pole position lors de la course Moto3 du Grand Prix de Valence. L’Italien a hissé sa KTM en pole position pour un peu plus d’un quart de seconde devant Marcos Ramirez et Jaume Masia, relégué à quatre dixièmes. Déjà sacré champion du monde, Lorenzo dalla Porta s’est contenté du septième temps à six dixièmes du poleman. MOTO3 / GRAND PRIX DE VALENCE Qualifications 2 - Samedi 16 novembre 2019 1- Andrea Migno (ITA/KTM Mugen Race) en 1’38’’683 2- Marcos Ramirez (ESP/Honda Leopard Racing) à 0’’274 3- Jaume Masia (ESP/KTM Mugen Race) à 0’’424 4- Aron Canet (ESP/KTM Max Racing Team) à 0’’457 5- Sergio Garcia (ESP/Honda EG) à 0’’458