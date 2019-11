GP de Valence : Quartararo encore battu par Marquez

Encore un record pour Marquez, Zarco évacué sur civière

MOTOGP / GRAND PRIX DE VALENCE

Classement final (27 tours - 108,135km) - Dimanche 17 novembre 2019

Moto2 : Binder s’impose et termine à trois points d’A.Marquez

Moto3 : Première pour Sergio Garcia après une course perturbée



Another #Moto3 classic to round off the season! 🙌

Sergio Garcia claims his first win ahead of @M16NO with @XaviArtigas43 taking a podium on his debut! 🥇🥈🥉#ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/U27O5um2oa



— MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) November 17, 2019

Marc Marquez s’est une nouvelle fois montré sans pitié. Le champion du monde 2019 a conclu la saison par une douzième victoire en 19 courses à l’occasion du Grand Prix de Valence, une nouvelle fois devant Fabio Quartararo. Auteur de la pole position ce samedi, le pilote français a vu Jack Miller réaliser le meilleur départ avant de reprendre les commandes de la course mais, derrière lui, Marc Marquez a pris le temps d’analyser le pilotage de son rival pour, à 20 tours de l’arrivée, placer une attaque virile pour s’emparer d’une première place qu’il n’a plus lâché jusqu’à la ligne d’arrivée. Le pilote Honda a dès lors creusé l’écart petit à petit au fil des tours pour s’imposer avec une marge d’un peu plus d’une seconde sur le Tricolore qui, en plus du titre de rookie de l’année, ajoute à son palmarès celui de meilleur pilote d’une écurie indépendante.Avec cette victoire, lui qui n’a quitté l’une des deux premières places du podium que lors d’un Grand Prix des Amériques où il a chuté alors qu’il était en tête, Marc Marquez termine la saison avec 420 points, soit le nouveau record en la matière dans l’histoire de la catégorie-reine. Derrière l’Espagnol et Fabio Quartararo, Jack Miller complète le podium devant Andrea Dovizioso et Alex Rins quand les deux pilotes officiels Yamaha, Maverick Viñales et Valentino Rossi terminent respectivement sixième et huitième. Johann Zarco, pour sa dernière course au sein de l’écurie LCR Honda, n’a pas pu briller. A 14 tours de l’arrivée, le pilote français est allé à terre, tout comme Danilo Petrucci et Iker Lecuona, dont la KTM a fauché le pilote français, évacué sur une civière afin d’être transporté au centre médical du circuit. Une manière bien singulière de mettre un terme à une saison bien difficile pour celui qui, l’an passé, se battait pour la victoire au guidon d’une Yamaha. Pour Jorge Lorenzo, sa dernière course aura été aussi anonyme que sa saison avec une 13eme place, à 51 secondes de son coéquipier.Fabio Quartararo (FRA/Yamaha Petronas) à 1’’026Jack Miller (AUS/Ducati Pramac) à 2’’409Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 3’’326Alex Rins (ESP/Suzuki) à 3’’508Maverick Viñales (ESP/Yamaha) à 8’’829Joan Mir (ESP/Suzuki) à 10’’622Valentino Rossi (ITA/Yamaha) à 22’’992Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 32’’704Pol Espargaro (ESP/KTM) à 32’’973Si Jorge Navarro a signé la pole position, c’est Brad Binder qui s’est montré le plus fort lors de la course Moto2. Le Sud-Africain, pour sa dernière dans la catégorie avant de rejoindre KTM en MotoGP, s’est imposé devant Thomas Lüthi et le poleman dans une course raccourcie par les événements. Une victoire qui permet à Brad Binder de terminer la saison à seulement trois points du champion du monde Alex Marquez, qui a terminé à la 30eme place après une chute.Après un départ retardé en raison de la fuite d’huile de la KTM d’Aron Canet, la course Moto3 a ensuite été stoppée au drapeau rouge après une chute multiple qui a envoyé à l’hôpital Dennis Foggia, victime d’une commotion cérébrale. La deuxième course, réduite à quinze tours, a vu le débutant Xavier Artigas faire le spectacle avant de devoir s’incliner face à Sergio Garcia, qui signe son premier succès en Grand Prix pour cinq millièmes de seconde face à Andrea Migno.