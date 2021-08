GP de Styrie : Zarco fait contre mauvaise fortune bon cœur

A day we will never forget❤️

First MotoGP victory for Pramac Racing! No words to describe this! @88jorgemartin pic.twitter.com/YFWVrrDfjo

— Pramac Racing MotoGP (@pramacracing) August 8, 2021

Zarco confesse « quelques blocages »

Après le Grand Prix de Styrie, c’est un peu « deux salles, deux ambiances » pour les pilotes français. Alors que Fabio Quartararo, troisième à l’arrivée, a affirmé être satisfait de son résultat, Johann Zarco a fait un peu plus grise mine. En effet, le Cannois a longtemps occupé la quatrième place avant de céder face à Takaaki Nakagami et Brad Binder dans le 27eme et dernier tour de la course. « Etre quatrième n'aurait pas été mal mais perdre deux places dans le dernier tour est décevant, a confié le pilote de l’écurie Pramac dans des propos recueillis par l’AFP. Ceci dit, ça n'est pas dramatique pour le championnat. » Pour appuyer son propos, Johann Zarco a comparé le résultat du Grand Prix à un potentiel résultat sur le papier plus favorable. « Si Fabio Quartararo avait gagné et que j'avais été troisième, on aurait dit que c'était bien alors que je perdrais neuf points, a rappelé le double champion du monde Moto2. Là, j'en perds six, ça n'est pas grave. »Alors qu’il court depuis un peu plus de quatre saisons derrière sa première victoire en MotoGP, Johann Zarco a vu son coéquipier Jorge Martin atteindre cet objectif après seulement six courses dans la catégorie reine. « La victoire de mon équipier est une bonne chose, assure le pilote français. Ça prouve que j'ai raison de dire depuis le début qu'on a une moto qui a le potentiel pour gagner sur tous les circuits. » Et pour aller chercher cette première victoire qui le fuit tant, le Cannois compte prendre exemple sur l’Espagnol. « Il faut que je me relaxe plus pour être comme lui. J'ai encore quelques blocages, confesse Johann Zarco. C'est une déception de bloquer mais il faut transformer ça en exemple. » Alors que le MotoGP va rester au Red Bull Ring pour le Grand Prix d’Autriche le week-end prochain, le pilote Pramac veut profiter de cette opportunité pour « travailler là-dessus ».