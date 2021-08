GP de Styrie : Un résultat au-delà des espérances de Fabio Quartararo

Quartararo : « Un podium, ici, c'est très important »

Une troisième place qui a un goût de victoire pour Fabio Quartararo ! Devancé par Jorge Martin et Joan Mir à l’issue des 27 tours du Red Bull Ring, le leader du championnat du monde MotoGP a conclu le Grand Prix de Styrie avec un résultat qui lui permet de creuser l’écart sur ses poursuivants. « Mission accomplie ! », a confié le Niçois au micro de Canal+ peu après être descendu de sa Yamaha, qui était annoncée comme étant en difficulté sur le tracé autrichien en amont du week-end. « C'est incroyable d'augmenter notre avance sur un circuit favorable aux Ducati », a-t-il ajouté. Alors que cette dixième manche de la saison, qui marquait la reprise après plus d’un mois de pause estivale, a été marquée par le feu découlant de l’accrochage entre Dani Pedrosa et Lorenzo Savadori qui a provoqué une interruption de plus de 30 minutes, Fabio Quartararo a confirmé que reprendre la course a été « difficile » après être resté « pas mal de temps dans le garage ».Face à une Ducati aux caractéristiques idéales pour un tracé comme celui du Red Bull Ring mais également une Suzuki plus à l’aise que sa Yamaha, le leader du championnat du monde a admis des difficultés durant le Grand Prix… malgré un résultat qui fait largement ses affaires « La course était difficile car on a un manque de puissance sur ce circuit. Mais finalement, nos trois concurrents Ducati ont fini derrière, assure le Français en rappelant que Johann Zarco, Francesco Bagnaia et Jack Miller ont tous terminé derrière lui, l’Australien devant même abandonner après une chute. Je suis très content de cette course. Un podium, ici, c'est très important. » Toutefois, le MotoGP va rester en Autriche pour un deuxième course le week-end prochain et Fabio Quartararo sait déjà dans quelle direction il lui faudra travailler pour le Grand Prix d’Autriche. « Le plus important est d'être concentré sur la prochaine course. Il va falloir essayer de travailler sur le pneu arrière, a confié le Niçois. On a eu des difficultés aujourd'hui (dimanche) mais comme tout le monde. On a de très bonnes données pour essayer de s'améliorer le week-end prochain. » Un travail qui pourrait lui permettre de corser un peu plus l’addition au championnat.