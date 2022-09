GP de Saint-Marin : Zarco revient avec agacement sur sa chute

Le GP de Saint-Marin gardera un goût amer pour Johann Zarco. Auteur d’un mauvais départ ce dimanche, le pilote Ducati Pramac, parti en sixième position, a été entrainé dans une chute dès le premier virage. Un fait de course rendant inévitable son quatrième abandon de la saison. Il a terminé sa course dans le bac à graviers avec Pol Espargaro et Michele Pirro. Le Cannois a fait le point après la course - remportée par Francesco Bagnaia - sur cet incident et n’a pas mâché ses mots envers Brad Binder. Passé à l’intérieur, le Sud-Africain a accroché son homologue tricolore et été l'élément déclencheur de cet accident. « Je pense que c’était Binder vu la couleur (de la moto). Ça s’est passé très vite, j’étais dans le premier virage et lui est arrivé en mode Nakagami à Barcelone. Il m’a accroché et j’ai chuté. Je pense avoir emporté (Pol) Espargaro et Pirro dans cette chute. Il n’y a pas de raison de se faire accrocher comme ça, quel que soit le départ quand il n’y a pas la place pour une moto de plus », concède-t-il pour Canal +.

« Ce n’était pas un week-end terrible »

Relégué au cinquième rang du championnat par Enea Bastianini, Zarco tente malgré tout de relativiser et pense déjà aux prochaines échéances dont les tests programmés en début de semaine suivante - toujours à Saint-Marin - en prévision de la saison 2023. « C’est dommage même si ce n’était pas un week-end terrible. Je restais parmi les bons mais c’était très compliqué. On n’a pas su régler la moto. L’énergie sera bonne pour les tests vu que je ne suis pas fatigué de la course. Je tourne la page pour avoir un bon résultat à Aragon (le prochain GP, les 16, 17 et 18 septembre). »