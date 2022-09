GP de Saint-Marin (Qualifications) : Miller s'offre la pole position, Zarco et Quartararo font grise mine

September 3, 2022 15:00 Disputée sous une pluie fine, les qualifications du Grand Prix de Saint-Marin ont vu Ducati dominer et Jack Miller signer la pole position. Respectivement sixième et huitième, Johann Zarco et Fabio Quartararo n'ont pas été à leur avantage.