GP de Saint-Marin (Essais libres 2) : Le meilleur temps de la journée signé par Fabio Quartararo

A stoppie to celebrate! 😎@FabioQ20 grabs top spot in the dying seconds of FP2! 🔝#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/Tl3vAWspvp

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 11, 2020

Zarco en vue le matin, moins l’après-midi

MOTOGP / GRAND PRIX DE SAINT-MARIN ET DE LA RIVIERA DE RIMINI

Classement cumulé à l’issue des essais libres 2 - Vendredi 11 septembre 2020

Fabio Quartararo retrouve ses sensations. Après trois Grands Prix compliqués en République tchèque puis en Autriche et en Styrie, peu favorables aux qualités de sa Yamaha, le leader du championnat du monde a retrouvé de sa superbe sur le circuit de Misano lors des premiers essais libres du Grand Prix de Saint-Marin, qui va accueillir le MotoGP ce week-end puis le week-end prochain pour le Grand Prix d’Emilie-Romagne. Après une première séance où le Français a beaucoup travaillé son rythme de course, avec notamment un premier passage en piste long de seize tours, et signé le deuxième temps, le pilote de l’écurie Yamaha Petronas a haussé le ton dans l’après-midi. Dans son dernier tour, le Français est allé chercher un tour en 1’32’’189, meilleur temps de la journée, pour déloger de la première place son coéquipier Franco Morbidelli et effacer la marque de Maverick Viñales dans la matinée (1’32’’198).L’Espagnol fait partie des trois pilotes, avec Bradley Smith et Cal Crutchlow, qui n’a pas amélioré son meilleur temps entre la première et la deuxième séance. Si Fabio Quartararo s’est maintenu au sommet de la hiérarchie, ce n’est pas le cas de Johann Zarco. Auteur du quatrième temps dans la matinée, le pilote de l’écurie Ducati Avintia est retombé à la 14eme position dans l’après-midi avec un meilleur temps amélioré d’un peu plus d’un dixième de seconde. Peu à l’aise tant à Brno qu’au Red Bull Ring, les Yamaha ont relevé le gant car, en plus des trois premières places au cumul des deux séances pour le trio Quartararo-Viñales-Morbidelli, Valentino Rossi s’est hissé au sixième rang, devancé par les KTM de Pol Espargaro et Iker Lecuona. Héros du Grand Prix de Styrie, Miguel Oliveira n’a signé que le neuvième tepps de la journée, derrière un autre pilote KTM, Brad Binder.Maverick Viñales (ESP/Yamaha) à 0’’009Franco Morbidelli (ITA/Yamaha Petronas) à 0’’178Pol Espargaro (ESP/KTM) à 0’’287Iker Lecuona (ESP/KTM Tech 3) à 0’’486Valentino Rossi (ITA/Yamaha) à 0’’543Danilo Petrucci (ITA/Ducati) à 0’’636Brad Binder (AFS/KTM) à 0’’731Miguel Oliveira (POR/KTM Tech 3) à 0’’746Aleix Espargaro (ITA/Aprilia) à 0’’747Johann Zarco (FRA/Ducati Avintia) à 0’’860Les dix premiers au classement cumulé à l’issue des essais libres 3 seront qualifiés pour la Q2. Les douze autres pilotes disputeront la Q1 avec les deux premiers qui rejoindront la Q2.