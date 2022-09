GP de Saint-Marin : Bagnaia enchaîne une quatrième victoire de suite, Quartararo seulement cinquième

Quartararo a tiré les marrons du feu



Bagnaia n’a pas cédé jusqu’au bout

MOTOGP / GRAND PRIX DE SAINT-MARIN

Classement final - 27 tours (114,102km) - Dimanche 4 septembre 2022

Classement du championnat du monde pilotes après 14 Grands Prix (sur 20)

Francesco Bagnaia n’a jamais perdu son sang froid. Alors que Maverick Viñales puis Enea Bastianini ont maintenu une pression constante sur lui, l’Italien a tenu bon pour devenir le premier pilote Ducati à signer quatre victoires de suite en MotoGP. Un Grand Prix de Saint-Marin qui, dans un premier temps, a vu Jack Miller garder la main devant Enea Bastianini et « Pecco » Bagnaia. Un premier virage où il y a eu du grabuge au cœur du peloton. Après un départ manqué depuis la deuxième ligne, Johann Zarco est allé au sol à la suite d’un contact avec la KTM de Brad Binder. Michele Pirro et Pol Espargaro ont également été pris dans la chute. Sur une piste surchauffée, bien loin des prévisions pessimistes pour cette journée de dimanche, les pilotes ont été en difficulté dans les premiers tours. Jack Miller a été le premier à aller au sol, imité par Marco Bezzecchi mais également Franco Morbidelli ou Fabio di Giannantonio dans les trois premiers tours de course.Auteur d’un départ pas idéal ni catastrophique, Fabio Quartararo a profité de ces incidents pour remonter de la huitième à la sixième position, juste derrière Aleix Espargaro. « El Diablo » a alors tiré parti d’une petite erreur de son dauphin au championnat avant la course pour s’emparer de la cinquième position dès le sixième tour. Mais, longtemps pointé à sept dixièmes, le champion du monde en titre n’a jamais été en mesure de faire la jonction avec le quatuor de tête. Aux avant-postes, Francesco Bagnaia a pu prendre l’ascendant sur Enea Bastianini, avec Maverick Viñales qui a alors profité de l’occasion pour passer deuxième. Dès lors, autant l’Espagnol que l’Italien ont essayé de pousser à la faute le pilote Ducati mais aucune ouverture n’a été à signaler. Pourtant, la « Bestia » a poussé autant qu’il a pu et battu à plusieurs reprises le record du meilleur tour en course du circuit de Misano.Une petite erreur à l’entame du dernier tour lui a fait perdre quelques longueurs mais, le mors aux dents, le futur pilote officiel Ducati a poussé et échoue à 34 petits millièmes de seconde de Francesco Bagnaia. Ayant vite compris qu’il ne pouvait pas se battre pour la victoire, Maverick Viñales s’est contenté de la troisième place pour Aprilia, avec une bonne marge sur Luca Marini. Le frère de Valentino Rossi, qui a perdu pied dans le dernier tiers de course, a vu Fabio Quartararo fondre sur lui mais sans être attaqué. Cinquième sur la ligne d’arrivée devant Aleix Espargaro, « El Diablo » conserve la tête du championnat mais son dauphin est désormais Francesco Bagnaia, qui pointe à 30 points avant un Grand Prix d’Aragon qui pourrait lui être favorable. Pour la toute dernière course de sa carrière, Andrea Dovizioso s’est offert un baroud d’honneur et marque ses quatre derniers points avec la 12eme place.Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) à 0’’034Maverick Viñales (ESP/Aprilia) à 4’’212Luca Marini (ITA/Ducati V46) à 5’’283Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 5’’771Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 10’’230Alex Rins (ESP/Suzuki) à 12’’496Brad Binder (AFS/KTM) à 14’’661Jorge Martin (ESP/Ducati Pramac) à 17’’732Alex Marquez (ESP/Honda LCR) à 21’’986Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 181Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 178Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) 138Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) 125