GP de République tchèque : KTM ouvre son compteur grâce à Binder, Zarco retrouve le podium

KTM la voulait, mais sans doute pas dès cette année. Au terme d’une course où il était nettement au-dessus de la concurrence, Brad Binder est allé remporter le Grand Prix de République tchèque, s’offrant ainsi sa première victoire en MotoGP et la première de KTM dans la catégorie reine ! Septième sur la grille de départ, le Sud-Africain n’a pas manqué son départ alors que, si Franco Morbidelli a pris la tête à Johann Zarco, parti de la pole position, Fabio Quartararo a dû céder face à Aleix Espargaro… avant de reprendre la deuxième place derrière son coéquipier. Mais, très rapidement, le leader du championnat du monde n’a pas paru dans les meilleures dispositions. Si Franco Morbidelli a rapidement creusé l’écart, le Français a tenté de résister autant que possible à Brad Binder avant de céder au neuvième tour.

ZARCO SUR LE PODIUM MALGRÉ UNE PÉNALITÉ



Dès lors, le pilote KTM s’est mis en chasse derrière l’Italien. Avec un rythme que personne n’a pu égaler, Brad Binder a recollé dans le 12eme tour de course avant de passer en tête le tour suivant pour ne plus jamais être rattrapé. Une course qui a aussi été marquée par l’accrochage entre Pol Espargaro et Johann Zarco qui a mis l’Espagnol à terre et qui a vu le Français être pénalisé d’un passage par le « long lap », soit une perte de deux secondes en passant par l’extérieur d’un virage. Après avoir doublé Fabio Quartararo pour la troisième place et creusé un écart sur son compatriote, le pilote Ducati Avintia a observé sa pénalité mais conservé sa position. En difficulté avec ses pneus en fin de course, l’ancien pilote KTM et Tech 3 a su résister jusqu’au bout à la charge d’Alex Rins pour conserver la troisième place, son premier podium depuis le Grand Prix d’Espagne 2018.

UNE JOURNÉE À OUBLIER POUR QUARTARARO



Pour Fabio Quartararo, le contraste avec Jérez de la Frontera est notable. Revenu d’Andalousie avec deux victoires, le Français n’a pas pu se battre aux avant-postes en République tchèque. Craignant la chaleur à Brno, le pilote Yamaha Petronas a chaussé un pneu arrière moins tendre mais le pari n’a pas payé. En manque criant de rythme dès les premiers tours, il n’a cessé d’être en difficulté pour finalement prendre la septième place, doublé dans les derniers tours par Alex Rins, Valentino Rossi et Miguel Oliveira après avoir cédé le podium à Johann Zarco. Mais l’essentiel est sans doute ailleurs pour le leader du championnat du monde qui quitte la République tchèque avec une avance confortée sur Maverick Viñales, seulement 14eme ce dimanche. L’Espagnol compte désormais 17 points de retard sur le Français. Du côté de Brad Binder, la joie est au rendez-vous, lui qui est le premier rookie à remporter un Grand Prix depuis… Marc Marquez.