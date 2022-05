GP de France : Trois places de pénalité pour Johann Zarco

FIM MotoGP Stewards 📋

#MotoGP rider #5 @JohannZarco1 has been given a 3-place grid penalty due to riding slow on the racing line and disturbing another rider in Q2 #FrenchGP 🇫🇷

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2022

Zarco devra cravacher en course

Il n’y aura finalement pas deux Français en deuxième ligne ce dimanche au départ du Grand Prix de France. Alors que Fabio Quartararo a signé le quatrième temps, Johann Zarco ne pourra pas tirer parti de son sixième temps réalisé ce samedi lors de la Q2. La raison est un incident en piste avec Pol Espargaro que le Cannois n’a pas cherché à minimiser à l’issue de la séance. « Je savais que je ne pouvais plus améliorer donc j'ai ralenti et j'ai essayé de me mettre sur la droite, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que Pol soit si proche de moi, a confié Johann Zarco dans des propos recueillis par le site officiel du MotoGP. Je suis vraiment désolé d'avoir perturbé son tour. Après les deux tours rapides que j'ai pu faire et l'erreur à l'entré de la chicane, c'est vrai que j'ai ralenti mais ce n'était pas pour ralentir, c'était pour me mettre sur la droite et attendre. » Admettant avoir « tué » le tour du pilote Honda, Johann Zarco n’a pas échappé aux commissaires de la FIM.En effet, un peu plus de trois heures après la conclusion de la séance de qualifications, le verdict est tombé. « Le pilote MotoGP Johann Zarco a reçu une pénalité de trois places sur la grille de départ en raison d’un pilotage lent sur la ligne de course et avoir perturbé un autre pilote en Q2 », a annoncé le compte officiel Twitter du championnat du monde. Un incident que le pilote de l’écurie Pramac assure qu’il « n'était vraiment pas volontaire » et pour lequel Pol Espargaro assure qu’il n’a pas eu de conséquences sur ses performances. « On n'a pas fait notre meilleure performance parce que Johann était au milieu de la trajectoire dans le dernier tour, a affirmé l’Espagnol. Je n'ai pas pu attaquer dans ce dernier tour mais au final, on ne pouvait pas faire mieux que la troisième ligne. » Désormais neuvième sur la grille de départ aux côtés d’Alex Rins et de son coéquipier Jorge Martin, Johann Zarco aura fort à faire pour aller chercher un bon résultat ce dimanche.