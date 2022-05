GP de France (Qualifications) : La pole position pour Bagnaia, Quartararo et Zarco en deuxième ligne

Quartararo frustré, Zarco a manqué de rythme

MOTOGP - GRAND PRIX DE FRANCE / QUALIFICATIONS

Classement de la Q2 - Samedi 14 mai 2022

Francesco Bagnaia a définitivement pris la mesure de sa Ducati. Victorieux du Grand Prix d’Espagne devant Fabio Quartararo, l’Italien a confirmé sur le Circuit Bugatti du Mans à l’occasion des qualifications du Grand Prix de France. Alors que Johann Zarco avait repris des mains d’Enea Bastianini le record du tracé sarthois dans la matinée, « Pecco » a fait mieux avec tour en 1’30’’450 pour aller chercher la huitième pole position de sa carrière. Dans la roue de son coéquipier, le vainqueur de l’édition 2021 de la manche française du championnat du monde Jack Miller offre à la forme de Borgo Panigale un doublé avec un meilleur tour à seulement 69 millièmes de seconde de la référence établie par l’Italien. La première ligne sera complété par Aleix Espargaro, confirmant les capacités d’adaptation de l’Aprilia, qui n’a concédé que 159 millièmes de seconde à Francesco Bagnaia. Une pole position qui a longtemps été dans les mains de Fabio Quartararo.Avec un tour en 1’30’’609, le leader du championnat pensait pouvoir faire mieux dans sa dernière tentative. Toutefois, « El Diablo » n’a jamais pu améliorer sa référence et a reculé au quatrième rang dans cette Q2. Le champion du monde en titre a concédé 238 millièmes de seconde à Francesco Bagnaia et devance de seulement 23 millièmes Enea Bastianini, qui n’a jamais retrouvé le rythme qui était le sien ce vendredi lors de la deuxième séance d’essais libres. Johann Zarco, en grande forme dans la matinée, a baissé de pied avec le sixième temps à 413 millièmes de seconde de la pole position. Le Cannois devance les deux pilotes Suzuki, Joan Mir et Alex Rins, qui font contre mauvaise fortune bon cœur dans un week-end marqué par la confirmation du départ du constructeur japonais en fin de saison. Chez Honda, les difficultés quand la température de piste monte s’est confirmée avec Marc Marquez, Pol Espargaro et Takaaki Nakagami qui ferment la marche. Avec un rythme de course très intéressant, Fabio Quartararo aura une carte à jouer en course ce dimanche… si la météo reste au beau fixe.Jack Miller (AUS/Ducati) à 0’’069Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0’’159Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0’’238Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) à 0’’261Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 0’’413Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0’’493Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0’’527Jorge Martin (ESP/Ducati Pramac) à 0’’618Marc Marquez (ESP/Honda) à 0’’698Pol Espargaro (ESP/Honda) à 1’’076Takaaki Nakagami (JAP/Honda LCR) à 1’’145