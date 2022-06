GP de Catalogne : Victoire en solitaire de Quartararo, Zarco sur le podium

Après Bagnaia, Bastianini perd gros

Quartararo seul au monde, l’erreur d’A.Espargaro

MOTOGP / GRAND PRIX DE CATALOGNE

Classement final - 24 tours (111,768km) - Dimanche 5 juin 2022

Classement du championnat du monde pilotes après 9 Grands Prix (sur 20)

Fabio Quartararo est définitivement lancé dans cette saison 2022 ! Deuxième au Mugello lors du Grand Prix d’Italie, « El Diablo » a offert une véritable démonstration de force à l’occasion du Grand Prix de Catalogne et repart de Barcelone en leader toujours plus solide du championnat du monde. Troisième des qualifications ce samedi, le pilote Yamaha a pris un excellent départ pour se hisser à hauteur d’Aleix Espargaro, parti de la pole position. Se glissant à l’intérieur du premier virage, le champion du monde en titre s’est immédiatement emparé de la première position quand Francesco Bagnaia a vu sa course s’achever de manière prématurée. Juste derrière lui, Takaaki Nakagami a perdu le contrôle de sa Honda et est allé heurter avec le haut du corps la roue arrière de la Ducati de l’Italien, l’envoyant à terre. Un accident dont l’autre victime collatérale a été Alex Rins. Le pilote Suzuki a été désarçonné et vu un week-end décevant s’achever dès le premier virage du Circuit de Barcelone-Catalogne.La hiérarchie de ce Grand Prix de Catalogne s’est immédiatement mise en place. Alors que Fabio Quartararo, sur un rythme absolument diabolique, a creusé l’écart à coup de dixièmes de seconde par tour, un duel entre Aleix Espargaro et Jorge Martin s’est mis en place avec Johann Zarco en observateur attentif à la quatrième place. Un temps reparti, Francesco Bagnaia a immédiatement retrouvé son garage pour abandonner et voir l’écart au classement du championnat avec « El Diablo » enfler. Troisième avant le départ, Enea Bastianini a également pris un grand coup au moral quand, dans le huitième des 24 tours, il est allé au sol. Le coéquipier de l’Italien au sein de l’écurie Gresini, Fabio di Giannantonio, a subi le même sort un tour plus tard. Aux avant-postes, alors que l’écart creusé par Fabio Quartararo a très vite atteint cinq secondes, Jorge Martin a longtemps tenu la deuxième place malgré l’inconfort lié à des soucis de canal carpien à la main droite mais Aleix Espargaro n’a jamais lâché. La deuxième place a changé de possesseur à cinq reprises durant cette course.A l’entame du dernier tour, le podium semblait acquis avec Fabio Quartararo devant Aleix Espargaro et Jorge Martin. Toutefois, on a vu le pilote Aprilia couper son effort. Si, dans un premier temps, l’hypothèse d’une panne d’essence est apparue crédible, il est vite devenu clair que le natif de Granollers a cru que la course était finie au bout de 23 tours et non pas 24. Une erreur qui lui coûte le podium et fait le bonheur des pilotes Pramac. En effet, plus de six secondes derrière Fabio Quartararo, Jorge Martin prend la deuxième place devant son coéquipier Johann Zarco, dont la prolongation de contrat avec l’écurie italienne a été annoncée par Paolo Ciabatti, patron de Ducati, avant le départ. Reprenant du rythme après avoir réalisé son erreur, Aleix Espargaro a coupé la ligne d’arrivée en cinquième position derrière Joan Mir, qui a réalisé une très belle remontée après s’être élancé de la 17eme position. Au classement du championnat, Fabio Quartararo quitte la Catalogne avec 22 points d’avance sur Aleix Espargaro quand Enea Bastianini est relégué à 53 points, juste devant Johann Zarco, alors que Francesco Bagnaia compte désormais 66 points de retard sur « El Diablo ».Jorge Martin (ESP/Ducati Pramac) à 6’’473Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 8’’385Joan Mir (ESP/Suzuki) à 11’’481Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 14’’395Luca Marini (ITA/Ducati VR46) à 15’’430Maverick Viñales (ESP/Aprilia) à 15’’975Brad Binder (AFS/KTM) à 21’’436Miguel Oliveira (POR/KTM) à 26’’800Alex Marquez (ESP/Honda LCR) à 30’’460Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 125Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) 94Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) 91Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 81