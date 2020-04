GP de Catalogne : Un changement de date inévitable pour les autorités locales

A l’image de la Formule 1, dont le début de saison n’aura pas lieu au mieux avant le début du mois de juin, le MotoGP est dans l’impasse. Alors que les quatre premières manches de la saison 2020 ont été soit partiellement disputées, soit reportées à la fin de l’année dont le Grand Prix de France cette semaine, la saison est actuellement prévue pour démarrer en Italie le week-end du 31 mai. Si la tenue de la course sur le circuit du Mugello apparaît d’ores-et-déjà impossible au vu de la situation sanitaire dans la péninsule, le Grand Prix suivant est également remis en cause. Le Grand Prix de Catalogne, qui doit voir Jorge Lorenzo revenir à la compétition le temps d’un week-end avec Yamaha, ne devrait pas être organisé à Barcelone le week-end du 7 juin.

Les autorités catalanes attendent « une nouvelle place au calendrier »

Si la Formule 1 a déjà acté le report du Grand Prix d’Espagne initialement prévu le 10 mai, les autorités catalanes ont clairement laissé entendre que le Grand Prix de Catalogne MotoGP ne pourra pas plus se courir sur le circuit de Montmelo. « Ni le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 ni le Grand Prix de Catalogne MotoGP n’auront lieu aux dates prévues, a déclaré au magazine catalan L’Esportiu le secrétaire général aux sports du gouvernement de Catalogne. A ce jour, la décision d’annuler les deux meetings n’a pas encore été prise, mais on attend une nouvelle place au calendrier. » Alors que la Dorna, par la voix de son patron Carmelo Ezpeleta, a assuré qu’un calendrier limité à une dizaine de rendez-vous dans la saison, en-deçà de la règle qui impose un minimum de treize Grands Prix, serait une solution acceptable au vu des circonstances. D’ici à ce que la Catalogne ne retrouve pas de place au calendrier d’ici la fin de la saison, il n’y a qu’un pas.