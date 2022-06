Fabio Quartararo peut avoir le sourire. Après un début de saison plutôt compliqué, le Français revit depuis quelques semaines et a signé un deuxième succès cette saison ce dimanche en MotoGP lors du Grand Prix de Catalogne, lui qui avait déjà remporté celui du Portugal courant avril. « Sincèrement, c'était incroyable. Je pense qu'on a réussi à vraiment bien faire la gestion des pneus et je savais que j'avais un bon rythme, mais je ne pensais pas mettre autant de distance à Aleix (Espargaro), car il était vraiment très, très fort. Donc, voilà, on peut dire qu'on a mis cette victoire dans le sac. Si je pensais qu'on allait gagner avec une avance de 6’’5 vendredi ? Non, même avec un dixième ! C'est incroyable que je puisse vraiment performer aussi bien et je me sens super bien. Avoir deux victoires, c'est incroyable », a notamment reconnu le champion du monde 2021, à l'issue de sa victoire

« La vie est belle mais on souffre »

« Si la prolongation avec Yamaha a changé des choses ? Non, car sur mon futur, je savais exactement ce que j'allais avoir. Je suis en pleine confiance, je sens que je peux vraiment faire quelque chose de bien. Surtout, dans les deux circuits où je pensais qu'on allait être en difficulté, on a fait deuxième et premier donc c'est de très bon augure pour le futur, a par la suite confié Quartararo, au micro de Canal+. (...) On a bien travaillé, la vie est belle mais on souffre pour être ici. Il faut que je me prépare vraiment bien pour l'Allemagne et à Assen (Pays-Bas). On est prêt pour se bagarrer et je pense que mon objectif est très clair : c'est de gagner. » En forme, "El Diablo" tentera d'ici fin juin de consolider son avance en tête du classement des pilotes, lui qui compte désormais 22 points d'avance sur son dauphin A. Espargaro.