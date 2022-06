GP de Catalogne (Essais libres) : A.Espargaro loin devant, Quartararo et Zarco pas dans le rythme

That'll put a smile on the faces of the fans in the stands! 🙌

Local boy @AleixEspargaro leads them all at home! 🔥👏#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/O3iW4aHidS



— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 3, 2022

Quartararo placé, Zarco frustré

MOTOGP / GRAND PRIX DE CATALOGNE

Classement cumulé des essais libres - Vendredi 3 juin 2022

Aleix Espargaro et Aprilia sont déjà en grande forme en Catalogne. Le pilote espagnol, qui a rempilé pour deux ans avec le constructeur italien, s’est offert le meilleur temps de la première journée d’essais libres sur le Circuit de Barcelone-Catalogne en 1’39’’402. Un chrono qui est venu en toute fin de deuxième séance, quand tous les pilotes ont sorti des pneus tendres neufs dans une répétition générale de la séance de qualifications prévue ce samedi. A ce petit jeu, les pilotes Aprilia se sont montrés les plus forts même si la différence est notable avec Maverick Viñales. En effet, l’ancien pilote Yamaha a concédé 303 millièmes de seconde à son coéquipier au sein de l’écurie de la firme de Noale. Parti à la faute sur ses terres le week-end dernier, Enea Bastianini a une nouvelle fois signé la meilleure performance d’un pilote Ducati à Montmelo mais à quasiment une demi-seconde du meilleur temps.Le pilote Gresini devance de moins d’un dixième Francesco Bagnaia et Jorge Martin, alors que lui et l’Espagnol sont en lice pour le deuxième guidon au sein de l’écurie de Borgo Panigale la saison prochaine. Brad Binder, sur la lancée de sa septième place lors du Grand Prix d’Italie, a pris la sixième place devant Jack Miller. Fabio Quartararo, de son côté, a essentiellement axé son travail sur le rythme de course et n’est passé en mode « time attack » que dans les dernières minutes de la deuxième séance d’essais libres. Toutefois, le résultat est encore loin des ambitions de celui qui vient de lier à nouveau son avenir à Yamaha pour les saisons 2023 et 2024. Le champion du monde en titre doit se contenter du neuvième temps à sept dixièmes de seconde et derrière Alex Rins, qui n’a pas amélioré entre le matin et l’après-midi. Johann Zarco a un temps cru accompagner son compatriote dans ce Top 10 crucial dans la course à la pole position. Toutefois, le pilote Pramac a vu son meilleur temps être effacé pour non-respect des limites de piste et ne pointe qu’à la 17eme place, laissant à Franco Morbidelli la 10eme position.Maverick Viñales (ESP/Aprilia) à 0’’303Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) à 0’’488Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 0’’548Jorge Martin (ESP/Ducati Pramac) à 0’’587Brad Binder (AFS/KTM) à 0’’681Jack Miller (AUS/Ducati) à 0’’693Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0’’699Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0’’721Franco Morbidelli (ITA/Yamaha) à 0’’802Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 1’’350