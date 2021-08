GP d’Autriche : La pole pour Martin devant Quartararo, Zarco 4eme

Victorieux du premier Grand Prix moto de sa carrière sur la Red Bull Ring six jours auparavant, au GP de Styrie, Jorge Martin a confirmé ses bonnes dispositions sur le circuit autrichien ce samedi.. Il a fait très fort. Juste avant lui, le leader du classement du championnat du monde, Fabio Quartararo (Yamaha), avait lui aussi battu le record de la Red Bull Ring ! Les deux champions nous ont offert une séance de qualifications grandiose.Le Français sera encerclé par les Ducati car en 3eme position sur la grille de départ il y aura l'Italien Francesco Bagnaia ainsi que l'autre Tricolore, Johan Zarco en 4eme position.pendant que Jorge Martin pointait aux 13eme et 9eme places. La semaine dernière, le pilote français avait achevé le Grand Prix de Styrie au 6eme rang et Fabio Quartararo sur la troisième marche du podium. L'Espagnol Joan Mir (Suzuki), 2eme six jours plus tôt, s'élancera pour sa part de la 7eme place ce dimanche.Au classement du championnat du monde, Fabio Quartararo compte 172 points en tête devant son compatriote Johan Zarco (132 points) et Joan Mir (121 points). Francesco Bagnaia (114 unités) et l'Australien Jack Miller (100 points) complètent le top 5. Quant au nouveau recordman du circuit autrichien,. Grâce à sa victoire du week-end passé il a doublé six concurrents au classement. Une remontée certainement ininterrompue...