GP d’Autriche (Essais libres 2) : Le meilleur temps pour Lecuona, rare pilote à avoir mis des pneus slicks

Risque finalement payant pour Lecuona

Dans le paddock MotoGP, peu de monde s’attendait à ça. En toute fin de deuxième séance d’essais libres Moto3, un orage terrible s’est abattu sur le Red Bull Ring et a totalement chamboulé le programme des pilotes de la catégorie-reine. Une piste totalement détrempée a imposé l’utilisation des pneus pluie et réduit à néant les espoirs de ceux voulant se rapprocher de la référence extraordinaire établie par Johann Zarco dans la matinée. Dans ces conditions si particulières, Marc Marquez a très longtemps détenu le meilleur temps de cette deuxième séance d’essais libres avec Jack Miller et Pol Espargaro se relayant à la deuxième place. Les pilotes ont multiplié les tours dans ces conditions particulières, il faut dire qu’un scenario météorologique est attendu tant ce samedi pour les qualifications que ce dimanche pour la cours. L’occasion pour Fabio Quartararo de continuer son apprentissage, lui qui manque d’expérience sur le mouillé.Mais, au fil des passages durant ces 45 minutes, une fine trajectoire sèche est apparue mais aucun pilote n’a osé tenter sa chance en pneus slicks… sauf deux d’entre-eux ! En effet, alors qu’il a officiellement perdu son guidon chez Tech3 pour la saison prochaine, Iker Lecuona a pris ce risque et a su faire fonctionner ses gommes. Avec un meilleur tour en 1’27’’520, l’Espagnol a signé le meilleur temps avec plus de trois secondes d’avance sur Johann Zarco, qui confirme sa bonne forme. Aux commandes de son Aprilia, Aleix Espargaro complète le Top 3 devant Marc Marquez et Jack Miller. S’étant montré relativement conservateur, chaussant des pneus plue de bout en bout de cette séance, Fabio Quartararo se contente du neuvième temps de cette séance à cinq secondes d’Iker Lecuona. Avec ces conditions humides, la hiérarchie du week-end n’a pas évolué avec Johann Zarco qui conserve la tête avec le record du circuit devant les pilotes Suzuki Joan Mir et Alex Rins.