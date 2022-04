GP d’Argentine : Une adhérence précaire en début de course a plombé Quartararo

Quartararo : « Les deux premiers tours étaient un désastre »

Fabio Quartararo n’a pas été à son avantage. S’il semblait en mesure de rivaliser avec Aleix Espargaro lors des essais libres, avec notamment le deuxième temps du warm-up à quelques heures de la course, le champion du monde en titre est passé à côté de son Grand Prix d’Argentine. Parti de la 6eme place, « El Diablo » a plongé jusqu’au 13eme rang dans le deuxième tour. S’il a admis face à la presse que son départ « n'a pas été le meilleur » malgré une septième place au bout de la deuxième ligne droite, le champion du monde en titre a confié que « les trois premiers tours ont été un cauchemar ». « Je n'avais pas d’adhérence », a-t-il ajouté avant de donner un début d’explication. Pour Fabio Quartararo, le fait de rouler avec des pneus Michelin sur la gomme déposée par les produits Dunlop par les Moto3 et Moto2 « perturbe plus Yamaha que les autres ». « Ça ne fonctionnait pas au début, c'était un petit peu mieux à la fin mais toujours moins bien que les autres, a affirmé le Niçois. C'est vraiment frustrant. »Un problème d’adhérence que Fabio Quartararo a mis en lumière sur un virage particulier du circuit de Termas de Rio Hondo. « Le virage 6 est un virage vraiment facile : il faut mettre les gaz autant que possible, essayer de ne pas trop surchauffer le pneu, mais dans ce virage ils s'échappaient, c'était purement à cause de l’adhérence, a déclaré le pilote Yamaha. Les deux premiers tours étaient un désastre. J'ai perdu toutes les positions. » S’il admet qu’« après trois ou quatre tous, l’adhérence était meilleure », Fabio Quartararo assure qu’elle « n'était pas la même ». En fin de course, le rythme est revenu mais, selon le Français, « c'était trop tard et on était trop loin ». Huitième sur la ligne d’arrivée, le natif de Nice assure que « c'était dur de faire mieux qu’aujourd’hui (dimanche) ». « Quand les autres ont plus d’adhérence que toi, ils peuvent mieux préparer les dépassements, a résumé Fabio Quartararo. C'est pour ça que j'ai perdu toutes ces positions et malheureusement, on ne pouvait pas gérer l'arrière. Après le tour de chauffe, je me disais que ça serait dur mais la course est derrière nous et on doit se concentrer sur la prochaine. » Sur le Circuit des Amériques, où il a pris la deuxième place derrière Marc Marquez l’an passé, « El Diablo » va essayer de se refaire.