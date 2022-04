GP d’Argentine (Qualifications) : La pole position pour A.Espargaro et Aprilia, Quartararo et Zarco en retrait

April 2, 2022 22:50 Pour la première fois dans l'ère MotoGP, une Aprilia s'élancera ce dimanche en pole position. Aleix Espargaro a signé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix d'Argentine devant Jorge Martin et Luca Marini. Fabio Quartararo et Johann Zarco ont respectivement signé le sixième et le neuvième