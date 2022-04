GP d’Argentine : Première victoire pour A.Espargaro et Aprilia, Quartararo loin du compte

Aleix Espargaro a su saisir sa chance. Après avoir signé sa première pole position en MotoGP avec Aprilia, le pilote espagnol est allé chercher sa toute première victoire en Grand Prix et la première de la marque italienne sur le circuit de Termas de Rio Hondo. Une course qui n’a toutefois pas démarré sous les meilleurs auspices pour Aleix Espargaro qui, en raison d’un envol moyen, a reculé dans la hiérarchie et vu son frère Pol Espargaro prendre de manière éphémère la première place. Au guidon d’une Ducati à la vitesse de pointe diabolique en ligne droite, Jorge Martin a très vite repris le commandement devant Aleix Espargaro et Luca Marini. Rapidement, le frère cadet de Valentino Rossi a baissé de pied, laissant l’Espagnol et l’Italien s’expliquer aux avant-postes. Un temps en chasse derrière eux, Pol Espargaro a tout d’abord cédé face à Alex Rins avant d’aller à terre au 15eme tour, mettant un terme aux espoirs de bon résultat de Honda, privé de Marc Marquez ce week-end. Visiblement nerveux, Aleix Espargaro a multiplié les erreurs dans le 10eme tour mais ne s’est jamais laissé distancer par le « Martinator ». Parvenant à rivaliser avec la Ducati, l’Italien a vite identifié le virage 5, au bout de la principale ligne droite, comme zone de dépassement.

A.Espargaro a dû s’y reprendre à trois fois

Mais, autant au 18eme qu’au 20eme tour, l’attaque du pilote Aprilia n’a pas fait mouche en raison d’un point de freinage trop tardif qui ne lui a pas permis de prendre la bonne trajectoire. Un défaut qu’Aleix Espargaro a corrigé lors de la boucle suivante pour s’installer en tête de la course, pour ne plus en être délogé. C’est avec une marge de 807 millièmes de seconde sur Jorge Martin que le pilote Aprilia a passé la ligne d’arrivée en vainqueur, offrant par la même occasion à la marque italienne sa toute première victoire en catégorie-reine, elle qui est revenue officiellement en 2015 avec l’écurie Gresini avant de s’engager seule cette saison avec une RS-GP revue de fond en comble et qui s’avère désormais performante. Derrière le duo de tête, Alex Rins a observé attentivement la bataille pour la première place, profitant des diverses erreurs pour réduire l’écart mais sans jamais pouvoir être une menace. L’Espagnol prend la troisième place devant son coéquipier Joan Mir quand Francesco Bagnaia a fait mieux que limiter les dégâts pour l’écurie officielle Ducati. Parti de la 14eme position, le vice-champion du monde a su profiter de l’avantage donné par sa machine pour remonter jusqu’à la cinquième place, devant Brad Binder et Maverick Viñales, qui confirme la forme d’Aprilia.

Quartararo n’a pu que limiter les dégâts

Fabio Quartararo, quant à lui, pourra regretter des premiers tours très laborieux. Bien parti depuis la sixième place, « El Diablo » a très vite reculé dans la hiérarchie, étant passé par Johann Zarco dans le deuxième tour pour alors pointer au 13eme rang. Après la chute de son compatriote au 6eme tour, le Niçois a progressivement trouvé son rythme mais le mal était déjà fait. Après avoir doublé Takaaki Nakagami, il a profité d’une erreur d’Enea Bastianini pour aller attaquer Luca Marini et s’emparer de la 8eme place. Dès lors, l’écart avec Brad Binder était trop important pour espérer mieux. Le champion du monde en titre sauve l’honneur de Yamaha, qui a vu Franco Morbidelli abandonner au 7eme tour quand Darryn Binder a pris la 18eme place alors qu’Andrea Dovizioso, ralenti par un passage au stand, a terminé dernier. Avec cette victoire, Aleix Espargaro fait coup double puisqu’il s’empare de la tête du championnat pilotes avec sept points d’avance sur Brad Binder alors que Fabio Quartararo, cinquième, n’est qu’à dix longueurs. Avec son résultat blanc, Johann Zarco pointe à la huitième position, avec un retard de 21 points. Après un week-end mouvementé en Argentine, le MotoGP va maintenant mettre cap plein nord pour rallier Austin.



MOTOGP / GRAND PRIX D’ARGENTINE

Classement final - 25 tours (120,150km) - Dimanche 3 avril 2022

1- Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) en 41’36’’198

2- Jorge Martin (ESP/Ducati Pramac) à 0’’807

3- Alex Rins (ESP/Suzuki) à 1’’330

4- Joan Mir (ESP/Suzuki) à 1’’831

5- Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 5’’840

6- Brad Binder (AFS/KTM) à 6’’192

7- Maverick Viñales (ESP/Aprilia) à 6’’540

8- Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 10’’215

9- Marco Bezzecchi (ITA/Ducati VR46) à 12’’622

10- Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) à 12’’987

…



Classement du championnat du monde pilotes après 3 Grands Prix (sur 21)

1- Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 45 points

2- Brad Binder (AFS/KTM) 38

3- Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) 36

4- Alex Rins (ESP/Suzuki) 36

5- Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 35

…

8- Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) 24

…