GP d’Argentine : Le retard du fret impose un chamboulement du programme

Certaines écuries espèrent recevoir leur matériel ce vendredi

MOTOGP / GRAND PRIX D’ARGENTINE

Nouveau programme du week-end (horaires en heure française)

Le MotoGP va-t-il renouer avec l’Argentine ce week-end ? Absente du calendrier lors des deux dernières saisons en raison du coronavirus, la seule manche sud-américaine du calendrier connaît un début de week-end perturbé. En effet, les premiers essais libres sur le circuit de Termas de Rio Hondo ne pourront pas avoir lieu ce vendredi comme initialement prévu. Certaines équipes n’ont tout simplement pas encore pu récupérer leur matériel, transporté en avion depuis l’Indonésie, qui a accueilli la manche précédente le 20 mars dernier. Un retard logistique lié à plusieurs pannes concernant les appareils missionnés par Dorna Sports, détenteur des droits commerciaux du MotoGP, devant acheminer l’ensemble du matériel des écuries engagées dans les trois catégories depuis l’ile de Lombok jusqu’en Argentine via plusieurs escales au Qatar, au Kenya puis au Ghana. Présent en conférence de presse ce jeudi, le patron de Dorna Sports Carmelo Ezpeleta a également confié que le conflit en Ukraine a pesé. « Beaucoup d'avions de fret appartiennent à des compagnies russes, qui sont toutes interdites de voler en ce moment, a confié ce dernier. Le problème est qu'il n'y a plus d'avions disponibles pour nous, nous n'avons pas d'autre solution que d'attendre que la panne au Kenya soit réparée. »Si certaines écuries, comme Ducati, Pramac ou encore Yamaha ont pu récupérer l’ensemble de leur matériel et se préparer presque comme si de rien n’était, ce n’est pas le cas pour d’autres. Alors que KTM n’a sous la main qu’une seule de ses motos, les écuries Gresini et VR46 attendent impatiemment leurs caisses. Les organisateurs du MotoGP ont confié avoir l’espoir que tous les soucis soient réglés à temps pour que l’ensemble du fret soit arrivé à Termas de Rio Hondo ce vendredi dans la soirée. Cette situation, inédite depuis la reprise du championnat par Dorna Sports en 1992 soit 499 courses, impose des mesures d’urgence. Par souci d’équité, l’ensemble des séances d’essais libres prévues ce vendredi ont été annulées et le programme du week-end condensé sur deux jours. Il y aura de l’action en piste quasiment non-stop ce samedi avec les deux premières séances d’essais libres durant la matinée, suivies directement par les qualifications des trois catégories. Le traditionnel warm-up du dimanche matin sera allongé avec 20 minutes pour les Moto3 et Moto2 puis 30 minutes pour la catégorie MotoGP. L’horaire des courses, quant à lui, reste inchangé. « Ça sera un challenge, surtout pour les mécaniciens, car ils auront beaucoup de travail, a confié Fabio Quartararo face à la presse. Samedi sera une longue journée mais ça sera bien pour la télé, on verra si ça le sera pour nous aussi. Nous aurons tout sauf une séance. »Essais libres 1 Moto3 (40 minutes)Essais libres 1 Moto2 (40 minutes)Essais libres 1 MotoGP (45 minutes)Essais libres 2 Moto3 (40 minutes)Essais libres 2 Moto2 (40 minutes)Essais libres 2 MotoGP (45 minutes)Q1 Moto3 (15 minutes)Q2 Moto3 (15 minutes)Q1 Moto2 (15 minutes)Q2 Moto2 (15 minutesEssais libres 3 MotoGP (30 minutes)Q1 MotoGP (15 minutes)Q2 MotoGP (15 minutes)Warm-Up Moto3 (20 minutes)Warm-Up Moto2 (20 minutes)Warm-Up MotoGP (30 minutes)Course Moto3 (21 tours - 100,926km)Course Moto2 (23 tours - 110,538km)Course MotoGP (25 tours - 120,150km)