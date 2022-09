GP d’Aragon : Quartararo entend être à l'attaque durant la course

Fabio Quartararo a fait de son mieux. Au guidon d’une Yamaha handicapée par un manque de vitesse de pointe, le champion du monde en titre a pris la sixième place de la séance de qualifications du Grand Prix d’Aragon ce samedi. S’il admet avoir « perdu l'avant dans le virage 2 », le Niçois est certain qu’il aurait « peut-être amélioré (son) chrono mais pas (sa) position » sur la grille de départ, sur laquelle il sera en deuxième ligne aux côtés de son compatriote Johann Zarco. « J'ai ensuite fait mon temps dans mon deuxième tour, a ajouté Fabio Quartararo dans des propos recueillis par le site officiel du MotoGP. Mais ça n'aurait pas changé grand-chose, je n'aurais pas amélioré d'une demi-seconde. » S’il a été distancé de trois quarts de seconde par Francesco Bagnaia à l’occasion de cette séance de qualifications, ce n’est pas avec un état d’esprit défaitiste qu’« El Diablo » va aborder ce Grand Prix.

Quartararo : « S'il faut aller au contact, je le ferai »

Un regain de confiance qui vient du rythme que Fabio Quartararo a été en mesure de tenir lors de la quatrième et dernière séance d’essais libres. En effet, lors de cette demi-heure permettant aux pilotes de préparer la course sans la pression du chronomètre présente en permanence au début du week-end, le Français s’est montré plus régulier et rapide que ses rivaux. « Franchement, j'étais vraiment impressionné par le nombre de tours que j'ai faits en 1’47’, a confié le champion du monde en titre. Je n'ai jamais fait ça. Mon rythme est très constant donc je pense que c'est très intéressant. » Mais surtout, Fabio Quartararo entend attaquer et prendre des risques pour ne pas se laisser distancer dans ce dernier secteur. « Je vais avoir besoin de faire des dépassements agressifs et s'il faut aller au contact, je le ferai, a-t-il affirmé. Ce sera ma seule solution pour cette course. Demain (dimanche), il va falloir faire attention au départ, mais aussi être agressif. Je vais avoir besoin de prendre beaucoup de risques dans les premiers tours et ensuite on verra comment ça ira. » Les rivaux de Fabio Quartararo sont prévenus.