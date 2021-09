Quartararo limite la casse, Zarco hors des points

L'Italien champion du monde de Moto2 en 2018 avait dû se contenter de podiums (trois) jusqu'à maintenant depuis son arrivée dans la catégorie reine. Dimanche, à l'occasion du Grand Prix d'Aragon, 13eme rendez-vous de la saison,Le premier pour Ducati depuis 2010 et la 250eme pour un pilote italien en Moto GP. Parti en pole position, le pilote turinois âgé de 24 ans a fait la course en tête du début à la fin. Mis sous pression par Marc Marquez, Bagnaia a su résister jusqu'au bout à la pression de l'octuple champion du monde espagnol, pourtant plus à l'aise. L'homme aux 57 victoires en Moto GP a tout tenté lors d'une lutte de toute beauté entre les deux hommes, en particulier dans les deux derniers tours. Son rival, trop près de son premier succès pour craquer, a néanmoins su répliquer à toutes les tentatives de dépassement de Marquez pour conserver jusqu'au bout cette victoire qu'il attendait depuis toujours et quiMalgré un départ depuis la première ligne pour la douzième fois cette saison, le leader du classement, constamment en difficulté, a reculé progressivement au fil des tours, incapable de tenir le rythme de ses rivaux. Finalement neuvième au prix de gros efforts en fin de course pour résister à Jorge Martin, 9eme, le Niçois, un temps en dixième position, peut au moins se vanter de ne pas terminer bredouille ce dimanche à vite oublier. Johann Zarco ne peut pas en dire autant.Joan Mir, troisième de ce Grand Prix, en profite pour déloger de la troisième place le Français, désormais quatrième.