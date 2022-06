GP d’Allemagne (Essais libres) : Bagnaia bat déjà le record du circuit, Zarco et Quartararo dans le Top 10

A new all time lap record 🤯@PeccoBagnaia takes P1 in style, two laps in a row 🔥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/ZASgYLrJHZ

Zarco et Quartararo placés

MOTOGP / GRAND PRIX D’ALLEMAGNE

Classement cumulé des essais libres - Vendredi 17 juin 2022

Francesco Bagnaia entend bien se rattraper au Sachsenring. Contraint à l’abandon à Barcelone après avoir été mis au sol par Takaaki Nakagami, le chef de file de l’écurie officielle Ducati a dominé la première journée d’essais libres du Grand Prix d’Allemagne. Déjà à l’aise dans la matinée, avec le deuxième temps à quinze millièmes de seconde de son coéquipier Jack Miller, le vice-champion du monde 2021 a haussé le ton sur la piste surchauffée de la Saxe. Avec un meilleur tour en 1’20’’018, « Pecco » Bagnaia a retiré quasiment deux dixièmes de seconde au record du circuit, détenu depuis 2019 par le maître des lieux Marc Marquez. L’Italien emmène un triplé Ducati puisque Luca Marini et Jack Miller pointent à moins de deux dixièmes de seconde de la référence chronométrique du jour. Après son erreur du Grand Prix de Catalogne, Aleix Espargaro s’est hissé au quatrième rang à 201 millièmes de seconde au guidon de son Aprilia.Sur un tracé très court (3,671km) et qui a tout d’un tourniquet, les écarts sont réduits avec 17 pilotes en moins d’une seconde. Placés juste derrière les deux pilotes officiels Ducati lors de la première séance d’essais libres, Johann Zarco et Fabio Quartararo ont été moins en vue dans l’après-midi. Le pilote Pramac n’a pu faire mieux que le cinquième temps à un quart de seconde de Francesco Bagnaia et juste devant son coéquipier Jorge Martin. « El Diablo », quant à lui, a beaucoup travaillé sur les pneus durs en début de séance avant d’attaquer le chronomètre dans les dernières minutes. Le leader du championnat du monde et vainqueur en Catalogne se contente du septième temps à quasiment quatre dixièmes de seconde de la référence mais aura de la marge pour améliorer ce samedi matin, avec les températures qui devraient encore monter d’un cran. A noter que tous les pilotes ont amélioré entre le matin et l’après-midi sauf Andrea Dovizioso, avant-dernier et en difficulté sur la Yamaha de l’écurie RNF.Luca Marini (ITA/Ducati VR46) à 0’’115Jack Miller (AUS/Ducati) à 0’’193Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0’’201Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 0’’246Jorge Martin (ESP/Ducati Pramac) à 0’’257Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0’’381Maverick Viñales (ESP/Aprilia) à 0’’460Fabio di Giannantonio (ITA/Ducati Gresini) à 0’’527Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0’’556