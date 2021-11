GP d’Algarve : Sans pression, Quartararo ne s'interdit pas d'être ambitieux

You know the celebrations were good when @FabioQ20 is STILL losing his voice! 🎉@ValeYellow46 definitely sees it that way! 😂#ELD1ABLO 👿 pic.twitter.com/40qeH0AuiH

Quartararo : « Je suis plus détendu »

Après la fête, c’est l’heure de reprendre pour Fabio Quartararo. Deux semaines après s’être assuré du titre de champion du monde, le Niçois est ce week-end à Portimão pour le Grand Prix d’Algarve. Une épreuve qui se disputera sans Marc Marquez, forfait en raison d’une commotion cérébrale. A la veille des premiers essais, le pilote Yamaha s’est présenté face à la presse et sa voix éraillée ne laisse peu de doutes quant à ce qu’il a vécu depuis Misano. « Ma voix est encore assez mauvaise mais c'était très sympa de faire la fête avec l'équipe le dimanche après Misano, a confié Fabio Quartararo, qui a admis que repartir à l’entraînement n’a pas été simple. J'ai passé quelques jours avec ma famille et c'était vraiment sympa. » Avec la couronne mondiale en poche, le pilote français n’aura plus la pression du résultat pour les deux dernières manches de la saison mais ne manque pas d’ambition. « Je ne sens pas de pression, parce que j'ai atteint mon objectif. Je vais faire de mon mieux, a confié Fabio Quartararo. Je viens ici pour jouer la victoire, le podium, mais ce n'est pas une chose que je peux vraiment contrôler. Je vais faire mon mieux et on verra le résultat final. Mais évidemment, ça serait bien d'y arriver. On verra si on pourra le faire. »Qui dit moins de pression, dit un état d’esprit différent dans l’approche du rendez-vous et Fabio Quartararo n’a pas caché que Portimão ne sera pas comme Austin ou Misano ces dernières semaines. « Je suis plus détendu. Ce n'est pas la même chose. A Misano, la pression était assez forte, parce que je jouais quelque chose de très gros, se remémore le Niçois. Ici, je n'ai pas ce genre de pression. On a toujours le stress avant le début de la course, mais je pense que c'est un bon stress, l'adrénaline avant le départ. » Avec un enjeu moindre, les courses au Portugal puis à Valence seront moins pesantes pour le nouveau champion du monde. « Ce n'est pas une question de pression ou pas, mais juste les choses que l'on joue, ajoute-t-il. Lors des deux dernières courses, ça sera beaucoup plus facile que dans les trois dernières, où c'était assez dur. » Une avant-dernière manche de la saison que le pilote Yamaha pourrait aborder avec une forme physique pas forcément optimale, Fabio Quartararo concédant avoir eu du mal à reprendre l’entraînement au sortir du Grand Prix d’Emilie-Romagne. Toutefois, le Français semble prêt à se battre pour le meilleur résultat possible et fêter un peu plus son titre mondial.