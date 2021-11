GP d’Algarve : Honda annonce le forfait de Marc Marquez

Marc Marquez to miss Algarve Grand Prix

This past Saturday Marc Marquez, while preparing for the Algarve Grand Prix with one of his standard off-road training sessions, suffered a fall that caused a slight head concussion.https://t.co/WdDGicQ4CI pic.twitter.com/mXNJtvnjGC



— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) November 2, 2021

Honda ne prend pas de risques avec Marquez

Il n’y aura pas de passe de trois pour Marc Marquez en MotoGP ! Victorieux lors du Grand Prix des Amériques puis à l’occasion du Grand Prix d’Emilie-Romagne, qui a vu Fabio Quartararo s’assurer de remporter le titre après la chute de Francesco Bagnaia à cinq tours de l’arrivée, l’octuple champion du monde ne se rendra pas sur le circuit de Portimão le week-end prochain pour le Grand Prix d’Algarve, avant-dernière manche du championnat du monde 2021. Dans un communiqué, l’écurie Honda a confirmé que le pilote au numéro 93 n’était pas en mesure de tenir sa place à la suite d’une chute intervenue samedi dernier à l’occasion d’une séance d’entraînement. « Samedi dernier, alors qu’il se préparait pour le Grand Prix d’Algarve lors d’une séance d’entraînement habituelle hors piste, Marc Marquez a subi une chute qui a provoqué une légère commotion cérébrale », annonce la marque japonaise.Malgré du repos dans les jours suivant sa chute, Marc Marquez s’est résolu à consulter ses médecins afin d’avoir un diagnostic. Un avis médical qui a été sans appel. « Après quelques jours de repos à la maison et voyant qu’il n’allait toujours pas mieux, Marc Marquez a été reçu aujourd’hui (mardi) par des médecins pour des examens permettant d’évaluer son état actuel, confirme l’écurie Honda dans son communiqué. Par mesure de précaution, Marc Marquez ne participera pas au Grand Prix d’Algarve le week-end prochain. » Si Pol Espargaro, qui avait également terminés sur le podium à Misano, sera bien présent pour défendre les couleurs du constructeur japonais, aucune information n’a encore été confirmée quant à un éventuel remplaçant pour Marc Marquez. Si cela devait être le cas, le pilote essayeur Stefan Bradl semble le plus à même de remplacer le natif de Cervera pour la course organisée au Portugal.