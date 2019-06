GP Catalogne-Libres MotoGP: Quartararo toujours placé

Deuxième des libres 1 et premier des libres 2 vendredi à Montmelo, Fabio Quartararo a réalisé le deuxième chrono de la troisième session d’essais du Grand Prix de Catalogne ce vendredi matin.

Le pilote français, aux commandes de sa Yamaha satellite, n’a été relégué qu’à 36 millièmes de la Suzuki d’Alex Rins. Cal Crutchlow (Honda satellite) et Valentino Rossi (Yamaha) suivant non loin, à 164 et 175 millièmes respectivement.

Andrea Dovizioso (Ducati) et Marc Marquez (Honda) se classent sixième à 222 millièmes et neuvième et 376 millièmes. Johann Zarco est 19e à près de 1"4.