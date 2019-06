GP Catalogne: Feu vert médical pour Quartararo

Très à son avantage depuis le début de la saison sur sa Yamaha, Fabio Quartararo va pouvoir disputer le Grand Prix de Catalogne. Opéré la semaine dernière de l'avant-bras droit pour résorber une gêne, le Français a en effet reçu le feu vert des médecins.

Il s'agit évidemment d'une excellente nouvelle pour le rookie en MotoGP qui avait remporté la course de Moto2 la saison dernière.

