GP Autriche-Qualifs Moto3: Fenati, première de la saison en pole

Romano Fenati s’est adjugé la pole position du Grand Prix Moto3 d’Autriche, ce samedi sur le Red Bull Ring.

Le pilote italien a devancé en qualifications le Japonais Ayumu Sasaki et l’Espagnol Jaume Masia. Il s’agit là de sa première pole de la saison.

@RomanoFenati becomes the ninth different #Moto3 polesitter of 2019!



The Italian edges out @AyumuSasaki1 and @jaume_masia for his first pole position since returning to Grand Prix racing!⏱️#AustrianGP pic.twitter.com/vUR6fPfkZN