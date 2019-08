Andrea Dovizioso a réalisé le meilleur chrono des premiers essais libres du Grand Prix d’Autriche, ce vendredi à Spielberg, dans la catégorie MotoGP.

Le pilote Ducati a devancé la Honda de Marc Marquez et la Yamaha de Maverick Vinales des 185 et 247 millièmes.

Les Français Fabio Quartararo (Yamaha satellite) et Johann Zarco (KTM) se classent pour leur part sixième et huitième, à quatre et six dixièmes respectivement.