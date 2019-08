GP Autriche-Libres 2 MotoGP: Marquez le plus rapide, Quartararo 4e

Marc Marquez (Honda) remet les pendules à l’heure. Devancé ce vendredi matin lors de la première séance d’essais du Grand Prix d’Autriche, à Spielberg, par Andrea Dovizioso (Ducati), l’Espagnol s’est hissé en tête de la feuille des temps lors des Libres 2, avec un tour en 1'23"916. L’Italien n’a cette fois-ci pas pu faire mieux que 9e, tout en étant victime d’une chute.

A rare crash for @AndreaDovizioso!



The Ducati rider won't be topping the timesheets this afternoon! #AustrianGP pic.twitter.com/4h3x0x4g0k