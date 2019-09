GP Aragon-Moto3: La bonne affaire pour Canet

Aron Canet a remporté ce dimanche le Grand Prix Moto3 d’Aragon. L’Espagnol a devancé sous le drapeau à damiers le Japonais Ai Ogura et l’Italien Dennis Foggia.

Une troisième victoire cette saison qui lui permet de revenir à deux longueurs seulement du leader du championnat, l’Italien Lorenzo Dalla Porta, 11e du jour seulement.

