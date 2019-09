GP Aragon-Libres MotoGP: Marquez devant, Quartararo placé

Marc Marquez a signé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Aragon, ce vendredi matin, aux commandes de sa Honda.

Le leader du championnat MotoGP a repoussé son premier dauphin, Maverick Vinales, à plus d’une seconde et demie, tandis que ce dernier, au guidon de sa Yamaha, a devancé de près de quatre dixièmes la machine satellite de Fabio Quartararo.

What a display from @marcmarquez93 in FP1!



The world champion dominates FP1 to lead @mvkoficial12 and @FabioQ20! ⏱️#AragonGP pic.twitter.com/GtsNl4PsfD