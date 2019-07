GP Allemagne-Qualifs MotoGP: Quartararo 2e derrière Marquez

Après avoir été en pole position deux fois de suite en Catalogne et aux Pays-Bas, Fabio Quartararo continue d'afficher une belle régularité en qualifications. Samedi, en Allemagne, le Français a décroché la deuxième place au terme de la séance de l'après-midi, juste derrière Marc Marquez. L'Espagnol, solide leader du championnat du monde, devancera Quartararo et Maverick Vinales sur la grille dimanche. Andrea Dovizioso, dauphin de Marquez au général, est passé à côté de cette séance et ne partira qu'en 13e position, derrière Valentino Rossi (11e) et Danilo Petrucci (12e). Johann Zarco n'a pu lui faire mieux que le 19e temps sur la piste du Sachsenring.

@marcmarquez93 grabs another Sachsenring pole position but has anyone pushed him closer than that?!@FabioQ20 will start alongside the world champion in second with Assen winner @mvkoficial12 third! ⏱️#GermanGP pic.twitter.com/5RQzJM3nCJ