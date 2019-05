Essais Jerez: Quartararo a encore fait très fort

Auteur de la pole position du Grand Prix d'Espagne MotoGP disputé à Jerez ce week-end avant un abandon sur casse mécanique dimanche, Fabio Quartararo a enchaîné ce lundi lors des essais privés en signant un nouveau tour record en 1'36"379. Encore le plus rapide, le Tricolore ne pouvait que se féliciter de cette performance. "C'était une très bonne journée, on a testé de nouvelles choses sur la moto ce qui est très positif pour le futur. A la fin de la séance nous avons décidé de faire un tour d'attaque et ça a très bien fonctionné", a-t-il expliqué. Prochaine étape à domicile avec le Grand Prix de France au Mans !

@FabioQ20 set a new lap record at the #JerezTest



How does he feel about it? The Frenchman explains pic.twitter.com/6L6ELbRlmx