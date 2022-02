MOTOGP / ESSAIS DE SEPANG

Classement de la 2eme journée - Dimanche 6 février 2022

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0’’182

Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 0’’282

Sylvain Guintoli (FRA/Suzuki) à 1’’865

La pluie a fait des siennes en Malaisie. En effet, lors de la deuxième journée des essais officiels MotoGP de Sepang, les conditions ont été compliquées avec un orage qui a perturbé l'événement durant l'après-midi. Suite à cela, les pilotes Suzuki, Joan Mir et Alex Rins, ont notamment décidé de s'arrêter plus tôt que prévu et d'écourter leur séance.Le pilote Ducati devance d'un rien Aleix Espargaro (à 0’’026), qui s'était également illustré samedi en terminant en tête de la première journée de ces essais de pré-saison. Le podium est complété par une autre Ducati, avec l'Espagnol Jorge Martin (à 0’’112). Encore en rodage, comme d'autres favoris, Fabio Quartararo a pris le 7eme temps (à 0’’182).De son côté, Johann Zarco a connu plus de difficultés mais termine quand même dans le top 10 (9eme, à 0’’282). Prochain rendez-vous pour les pilotes en Indonésie lors d'essais à Mandalika (11-13 février), alors que le début de la saison sera au Qatar le 6 mars.Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0’’026Jorge Martin (ESP/Ducati Pramac) à 0’’112Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0’’130Maverick Viñales (ESP/Aprilia) à 0’’130Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo) à 0’’134Marc Marquez (ESP/Honda) à 0’’201Pol Espargaro (ESP/Honda) à 0’’289