Essais de Sepang (J1) : Espargaro signe le meilleur temps devant Viñales, Zarco et Quartararo placés

Quartararo déçu du manque de progrès du moteur Yamaha

MOTOGP / ESSAIS DE SEPANG

Classement de la 1ere journée - Samedi 5 février 2022

C’était l’heure de la rentrée officielle pour le MotoGP à Sepang. Après trois jours de « shakedown » réservés aux pilotes d’essais mais également aux pilotes officiels Aprilia, seul constructeur à bénéficier de concessions cette saison, ces derniers ont parfaitement profité des enseignements. En effet, le meilleur temps de cette première journée est revenu à Aleix Espargaro en 1’58’’371 devant son coéquipier Maverick Viñales, devancé de seulement treize millièmes de seconde. Au guidon de sa Suzuki, Alex Rins complète un triplé espagnol à un dixième de seconde de la référence. Côté Tricolore, Johann Zarco a signé le cinquième temps à un peu moins de six dixièmes d’Aleix Espargaro quand le champion du monde en titre, Fabio Quartararo, suit son compatriote à la sixième place. Mais le pilote qui a sans doute été le plus observé ce samedi à Sepang, c’est bien Marc Marquez. S’il a signé le huitième temps à neuf dixièmes, le pilote espagnol s’est surtout signalé par deux chutes. La première a eu lieu en début de journée au virage 9 du tracé malaisien quand la deuxième est intervenue en fin de journée au virage 15.Cette première journée d’essais officiels a été l’opportunité de tester les motos 2022. Fabio Quartararo a ainsi pu constater que le moteur, véritable talon d’Achille de sa Yamaha, n’avait pas progressé autant qu’il l’aurait espéré. « El Diablo » n’a pas caché que « c’est vraiment, vraiment similaire » au matériel qui lui a permis d’aller chercher le titre de champion du monde la saison passée. Toutefois, le Niçois semble vouloir faire contre mauvaise fortune bon cœur à ce sujet, lui qui arrive en fin de contrat avec le constructeur japonais au terme de la saison 2022. « Evidemment, je voulais plus de puissance mais au final, ça ne tombe pas du ciel. Maintenant, on doit être rapides et ne pas trop y penser, a confié Fabio Quartararo face à la presse. Si on l'a, c'est mieux. Si on ne l'a pas, ce n'est pas utile de dire tout le temps qu'on manque de puissance. Si on n'a pas de puissance, on s'adapte, comme je l'ai fait par le passé. Si on doit s'adapter, on s’adaptera. » Un troisième pilote tricolore était en piste ce samedi en la personne de Sylvain Guintoli. Le pilote d’essais de Suzuki a toutefois signé le 26eme temps à trois secondes du temps d’Aleix Espargaro.Maverick Viñales (ESP/Aprilia) à 0’’013Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0’’100Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) à 0’’267Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 0’’575Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0’’631Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0’’696Marc Marquez (ESP/Honda) à 0’’916Pol Espargaro (ESP/Honda) à 0’’982Marco Bezzecchi (ITA/Ducati VR46) à 1’’097Sylvain Guintoli (FRA/Suzuki) à 3’’019