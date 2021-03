Essais de Losail : Le meilleur temps signé par Fabio Quartararo

Fabio Quartararo trouve ses marques. Après deux saisons au sein de l’écurie Yamaha Petronas SRT, le Français a fait ses débuts en piste comme pilote de l’écurie officielle du constructeur japonais à l’occasion des deux jours d’essais organisés sur le circuit de Losail, qui accueillera le 28 mars prochain la première manche de la saison 2021. N’ayant pas caché avoir eu besoin d’une demi-journée pour retrouver ses sensations au guidon de la M1, le Niçois a haussé le ton ce dimanche. En effet, le vainqueur de trois Grands Prix en 2020 est allé chercher le meilleur temps de ces essais (1’53’’940), avec seulement 77 millièmes de mieux que Jack Miller, désormais intégré à l’écurie officielle Ducati. Mais la bonne surprise de ces deux jours d’essais restera la performance d’Aleix Espargaro au guidon de l’Aprilia. Au guidon d’une moto revue profondément par le constructeur de Noale, l’Espagnol a pu signer le meilleur temps de la première journée ce samedi, confirmant par la suite.





Zarco déjà dans le coup



Au pied du podium de cette journée d’essais, Franco Morbidelli a démontré que la Yamaha version 2019 a toujours du potentiel à revendre après ses trois victoires durant la saison 2021. Désormais présent au sein de l’écurie Pramac, avec un statut de pilote officiel de la marque Ducati, Johann Zarco s’est déjà montré à la hauteur. Le Cannois est allé chercher le sixième temps de la journée devant Maverick Viñales, qui a concédé près d’une demi-seconde à son nouveau coéquipier. L’Espagnol devance son compatriote et champion du monde en titre Joan Mir alors que Francesco Bagnaia et Alex Rins complètent le Top 10. Une journée qui a également été marquée par des chutes, dont celles du rookie Jorge Martin, coéquipier de Johann Zarco chez Pramac, ou de Cal Crutchlow, présent comme pilote d’essais pour Yamaha. Des essais qui sont toutefois loin d’être terminés puisque l’ensemble du paddock MotoGP a rendez-vous dès mercredi pour trois dernières journées d’essais avant le lancement de la saison.



MOTOGP / ESSAIS DE LOSAIL

Classement combiné des deux journées - Samedi 6 et dimanche 7 mars 2021

1- Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) en 1’53’’940

2- Jack Miller (AUS/Ducati) à 0’’077

3- Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0’’212

4- Franco Morbidelli (ITA/Yamaha Petronas SRT) à 0’’213

5- Stefan Bradl (ALL/Honda Test Team) à 0’’270

6- Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 0’’416

...

26- Sylvain Guintoli (FRA/Suzuki) à 2’’822

...