Ducati VR46 : Marini conservé pour la saison 2023

C’est presque une évidence qui a été confirmée. Alors que l’écurie VR46, fondée par Valentino Rossi et qui a fait ses débuts en MotoGP cette saison, a confirmé Marco Bezzecchi au guidon d’une de ses deux Ducati, le nom du deuxième pilote a été officialisé ce lundi. Au travers d’un communiqué, la formation italienne a mis fin au suspense et confirmé que Luca Marini conserve sa place dans la catégorie reine des Grands Prix moto. Le frère cadet de Valentino Rossi va ainsi avoir droit à une troisième saison en MotoGP, lui qui a débuté en 2021 avec Avintia sur une moto déjà aux couleurs de la structure VR46. Je suis vraiment heureux de rester dans la famille VR46 », a confié l’intéressé dans la vidéo décalée ayant illustré l’annonce de ce nouveau contrat d’un an pour le pilote de 25 ans. Une prolongation qui intervient alors que Luca Marini reste sur son meilleur résultat en course avec une quatrième place à Misano.Dans un communiqué, le pilote italien a souligné le fait qu’il est « important d'apporter de la continuité à ce groupe de travail et au projet Ducati, qui est derrière nous pour décrocher de bons résultats et jouer le podium en fin de saison ». « Nous sommes une équipe débutante, c'est la première année au cours de laquelle nous travaillons tous ensemble, et nous allons continuer à appliquer cette méthode pour briller en 2022 et à l'avenir avec Valentino Rossi, que je remercie pour cette opportunité, et la VR46 Riders Academy qui me soutient toujours », a-t-il ajouté. Affirmant que « L'objectif est de finir la saison actuelle de la meilleure façon possible et de repartir plus forts en janvier prochain », Luca Marini entend se battre pour le podium à chaque course à l’avenir. Avec cette officialisation, seuls deux guidons restent vacants mais KTM devrait prochainement confirmer l’arrivée d’Augusto Fernandez aux côtés de Pol Espargaro chez Tech3 quand l’écurie LCR a le choix entre Takaaki Nakagami et Ai Ogura pour accompagner Alex Rins.Fabio Quartararo (FRA), Franco Morbidelli (ITA)Francesco Bagnaia (ITA), Enea Bastianini (ITA)Marc Marquez (ESP), Joan Mir (ESP)Brad Binder (AFS), Jack Miller (AUS)Aleix Espargaro (ESP), Maverick Viñales (ESP)Johann Zarco (FRA), Jorge Martin (ESP)Fabio di Giannantonio (ITA), Alex Marquez (ESP)Marco Bezzecchi (ITA), Luca Marini (ITA)Alex Rins (ESP), Ai Ogura (JAP) ou Takaaki Nakagami (JAP)Pol Espargaro (ESP), Augusto Fernandez (ESP)Miguel Oliveira (POR), Raúl Fernandez (ESP)