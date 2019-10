Ducati rêve de s'offrir Marquez, mais...

Marc Marquez continue d'empiler les victoires, les records et les titres de champion du monde avec Honda. L'Espagnol fait rêver les autres écuries, à commencer par Ducati. Paolo Ciabatti, le directeur sportif de l'écurie italienne, n'a pas dit le contraire même s'il avoue que ce serait "super compliqué".

"Qui n'aimerait pas Marquez ? Il plaît à tout le monde. Il n'y a qu'uen marque qui ne pourrait pas, pour des raisons évidentes, c'est Yamaha. C'est un pilote qui fait la différence et toutes les équipes aimeraient compter sur lui mais Honda aussi sait qu'il fait la différence, parce que si on regarde où sont les autres Honda... Le plus logique c'est que Honda continue avec Marc parce que sans lui ils n'ont pas pour l'instant une option valide pour essayer de gagner", a expliqué Paolo Ciabatti pour AS.