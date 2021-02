Ducati Pramac : L'ambition de retour chez Johann Zarco

Zarco : « Etre compétitif au point de me battre pour le podium »

Johann Zarco veut goûter de nouveau à l’ambition. Après avoir vécu une saison 2019 difficile et un échec avec KTM, le Français a fait le pari de se relancer en 2020 dans le giron du constructeur italien Ducati, au sein de l’écurie Esponsorama Racing. Avec une pole position puis un podium au Grand Prix de République tchèque et une saison globalement réussie, le Cannois a convaincu la firme de Borgo Panigale de lui faire confiance. S’il a vu Francesco Bagnaia lui être préféré pour un guidon dans l’écurie Ducati officielle, Johann Zarco bénéficiera d’un statut équivalent au sein de la structure Pramac. Mais, ce que le Français compte surtout faire, c’est capitaliser sur la connaissance de la Desmosedici GP20, qui a servi de base pour le modèle 2021. « Je peux utiliser tout ce que j'ai appris et ça va m’aider, a confié l’ancien double champion du monde Moto2. L'année dernière, j'ai déjà vu que je recevais beaucoup de soutien de la part de Ducati, mais je sais que j'en bénéficierai encore plus ici, en tant que pilote officiel, et ça va me donner l'opportunité d'obtenir de bons résultats. »Après une saison 2020 qui a été une « opportunité de renaître », Johann Zarco est conscient que 2021 devra être le moment de « confirmer pour viser quelque chose de bon ». Alors que neuf pilotes ont su saisir leur chance de remporter des Grands Prix, dont Fabio Quartararo à trois reprises, le pilote Ducati Pramac compte bien être en capacité de se battre aux avant-postes dès le début de la saison 2021. « C'est ma deuxième année avec Ducati. Grâce à eux je suis revenu à un bon niveau de pilotage en 2020, et pour 2021 ce serait beau d'être compétitif au point de me battre pour le podium, a ajouté le Cannois. Et même de penser à la victoire, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux vainqueurs l'année dernière et ça me pousse à penser que je dois moi aussi en faire partie. » Présenté comme étant « à l’apogée de son expérience » par Paolo Campinotti, directeur de l’écurie Pramac, Johann Zarco bénéficie de l’appui de Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati. « Johann Zarco a démontré qu'il est l'un des pilotes les plus rapides en MotoGP, et je crois que cette année il aura l'opportunité d'être rapide sur toutes les courses », a confié ce dernier. Après avoir brillé chez Tech3 au guidon de la Yamaha, l’heure est sans doute venue pour le Français de revenir aux avant-postes.