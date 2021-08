Aprilia : Arrivée dès la saison prochaine de Maverick Viñales

BREAKING: Maverick Viñales confirmed with Aprilia in 2022! 😱

The Spaniard will partner @AleixEspargaro next season! 👊#MotoGP | 📰https://t.co/VXT983p1um



— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2021

Aprilia compte sur l’expérience de Viñales

Le nouveau projet Aprilia prend une forme plus concrète. Liée à l’écurie Gresini depuis son retour en MotoGP en 2017, la firme de Noale va poursuivre son implication dans la catégorie-reine avec sa propre écurie officielle. Alors qu’Aleix Espargaro avait d’ores-et-déjà confirmé qu’il suivait la marque italienne dans son nouveau projet, le nom du deuxième pilote était sujet à beaucoup de rumeurs. Ayant déjà essayé la RS-GP à plusieurs reprises, Andrea Dovizioso était un des noms qui revenaient le plus souvent, d’autant plus que l’Italien est libre de tout contrat depuis son départ de chez Ducati à l’issue de la saison 2020. Mais la donne a changé et c’est finalement un duo 100% espagnol qu’Aprilia va aligner en 2022. Ayant fait le choix de quitter le giron de Yamaha dès le terme de la saison 2021 et à un an de la fin de son contrat, Maverick Viñales s’est officiellement engagé pour une saison avec la firme italienne, avec une option pour 2023.Une officialisation qui intervient alors que la position du pilote espagnol au sein de l’écurie de la firme d’Hamamatsu s’est récemment tendue. A l’occasion du Grand Prix de Styrie, Maverick Viñales a été surpris en train de multiplier les surrégimes au guidon de sa M1. Un comportement qui aurait pu endommager le moteur de sa moto et qui a été sanctionné par le constructeur japonais avec une suspension pour le Grand Prix d’Autriche disputé ce dimanche et remporté par Brad Binder. Une situation qui n’a pas refroidi Aprilia. « Nous sommes vraiment heureux d’annoncer que nous avons fait signer Maverick Viñales, un pilote de très haut niveau et un des talents les plus purs de la catégorie-reine, a déclaré Massimo Rivola, directeur général d’Aprilia Racing, dans un communiqué. Afin de permettre à Aprilia d’obtenir des succès alors que nous sommes en pleine transition vers le statut d’écurie d’usine, la valeur que Maverick apporte enrichit notre projet à un moment marqué par de grands changements, après avoir lancé sur la piste une moto totalement revue et nous être installés durablement aux avant-postes. » Titulaire cette saison au sein de l’écurie Gresini, Lorenzo Savadori va conserver un rôle encore à définir au sein de la future écurie Aprilia.