UFC : Francis Ngannou sort du silence après son départ de l'UFC

L'ancien champion des poids lourds de l'UFC Francis Ngannou a résilié son contrat avec l'entité de MMA. Il souhaite désormais prendre son temps pour savoir ce qu'il va faire ensuite, et comme il l'a annoncé The MMA Hour, il ne manque pas de possibilités. Après sa longue blessure survenue contre Cyril Gane en mars 2022, il va mieux et peut donc se consacrer à d'autres horizons; Ce mardi, le combattant s'est exprimé et a expliqué les raisons de son départ, indiquant ainsi un désaccord sur son contrat avec l'UFC.

"Je n'ai rien fait de mal. J'ai pris ma décision en fonction de mes principes. Si je m'en tiens à mes principes, je me sens bien à la fin de la journée. […] A l’UFC, j'avais l'impression d'avoir été giflé avec de l'argent. Comme un 'Prends l'argent et tais-toi'. Cela n'a pas fonctionné avec moi. Je voulais juste qu'ils sachent que c'était quelque chose que je voulais et qu'ils y réfléchissent, a enchaîné le lutteur de 36 ans. Ils ont dit non, ils ne connaissent pas ce genre de business. […] À ce stade, l'assurance maladie pour moi n'est pas un problème, mais qu'en est-il des gars en bas. Ils ne peuvent pas vraiment se payer une assurance maladie. Et j'ai été à ce niveau-là, donc c'est quelque chose que je garde dans mon cœur."