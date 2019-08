Zlatan ouvre la porte à MU

Zlatan Ibrahimovic est en très, très grande forme. Sur le terrain déjà, où il a signé dimanche, dans le derby de Los Angeles, son troisième doublé consécutif. Et au micro aussi, avec de nouvelles déclarations fracassantes dont il a le secret.

"Ce stade est trop petit pour moi. Mais je le fais tellement sauter qu’on dirait qu’il fait le double de sa taille quand j’y joue", a-t-il ainsi lâché devant la presse après ses deux buts dans ce "Trafico" qu’il affectionne particulièrement, lui qui avait signé un triplé contre le LAFC le mois dernier.

"Si Manchester United a besoin de moi, je suis là" Zlatan Ibrahimovic

Auteur de 22 buts en 22 matches cette saison avec le Galaxy, le Suédois, qui fêtera son 38e anniversaire début octobre, a également évoqué son avenir. Et assuré qu’il pourrait "encore facilement jouer en Premier League. Donc si Manchester United a besoin de moi, je suis là. Mais j’appartiens au Galaxy, donc désolé. J’ai fait mon job en Europe. Je me suis bien amusé, j’ai ramené mes 33 trophées et j’espère en avoir d’autres ici. Et on verra alors comment l’aventure se termine."

"Je suis sous contrat jusqu’au 31 décembre. Je ne sais pas ce qu’il va se passer après, a-t-il insisté. Je suis vieux, mais je suis toujours dominant. Je fais toujours la différence. On verra bien. Je dois me sentir bien physiquement." Une chose est sûre, l’ancien Mancunien (2016-2018) ne pourrait pas faire de mal aux Red Devils, battus à domicile par Crystal Palace samedi (1-2) lors d'un match où ils ont perdu Anthony Martial sur blessure.