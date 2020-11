Une attraction de taille pour la Liga MX

Antonio Valencia, l’ancien joueur emblématique de Manchester United, continue d’exercer son métier Outre-Atlantique.. Vendredi, il a signé avec la formation de Queretaro, une équipe de milieu de tableau de la Liga MX et qui vu passer dans ses rangs un certain Ronaldinho il y a de cela quelques années. La saison écoulée, Valencia évoluait dans son pays, du côté de LDU Quito.Valencia, qui peut évoluer comme latéral et qui s’était fait remarquer en atteignant le record de vitesse pour un footballeur en 2015 (une pointe à 35 km/h), a disputé un total de 339 rencontres avec les Red Devils, signant au passage 25 réalisations. Il est le 9e joueur non-britannique le plus utilisé de l’histoire du club anglais (le 21e, toutes nationalités confondues).Au Mexique, il espère pouvoir garnir encore un peu plus sa carte de visite.