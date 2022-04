Tigres : Thauvin s'exprime sur l'OM et les Bleus

Après des des débuts compliqués sous ses nouvelles couleurs, Florian Thauvin retrouve petit à petit des couleurs au Mexique. Arrivé l'été dernier chez les Tigres, alors qu'il était en fin de contrat avec l'Olympique de Marseille, le champion du monde 2018 en Russie en est désormais à 14 rencontres en 2022 lors du championnat de clôture, avec trois buts et deux passes décisives à son actif. Aux côtés de son ami André-Pierre Gignac, le numéro 26 semble enfin épanoui, lui qui reconnait qu'il aurait été « fou de refuser » ce qu'il vit désormais à Monterrey. Pourtant, "Flotov" a failli rester en France, du côté de l'OM. « J'ai été à deux doigts de prolonger. Pablo Longoria a tout fait et je le remercie encore. Il aurait mérité que je prolonge vu son investissement. Mais j'avais fait le tour de Marseille », a notamment confié l'intéressé, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.

« J'avais besoin de changer à 28 ans »

« Il aurait fallu que je sois à 100 % dans ma tête pour rester à l'OM. Ce n'était plus le cas. Ma motivation n'était plus totale. Je le sentais bien intérieurement. J'étais appelé ailleurs. J'avais besoin de changer à 28 ans. J'avais déjà réalisé mon rêve de jouer à l'OM. C'était bien aussi pour le club de tourner la page. L'OM avait besoin de nouvelles têtes pour ouvrir une nouvelle ère », a par la suite expliqué Thauvin, qui n'oublie pas les Bleus... « Tant que je jouerai, je penserai à l'équipe de France. Je ne tirerai jamais un trait sur les Bleus ! Je reçois encore toutes les préconvocations. J'ai eu la chance d'être deux fois champion du monde. Mon attachement à ce maillot est terrible, a également reconnu l'ailier droit des Tigres, qui visent actuellement le titre. Ce sera toujours un rêve de retourner en équipe de France et de porter haut le maillot de mon pays. » Par ailleurs, le natif d'Orléans a révélé rêver d'organiser un match entre son équipe et l'OM.