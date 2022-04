Sierra Leone : Kei Kamara prend sa retraite

Kei Kamara ne portera plus les couleurs de la Sierra Leone. L’attaquant de 37 ans en a fait l’annonce officielle. « J’ai décidé de prendre ma retraite internationale et de me concentrer sur mon club », écrit dans un communiqué l’avant-centre du CF Montreal, le neuvième club de sa longue carrière en MLS, riche de 131 buts en 368 rencontres.



I love you Mama Salone ⚽️🇸🇱🫶🏿 pic.twitter.com/erBU1IEP9a

— KEI KAMARA (@keikamara) April 21, 2022

15 années d'engagement

Apparu à 36 reprises sous le maillot des Leone Stars (pour 7 buts marqués) entre 2008 et cette année, l'ancien de Kallon FC aura donc joué son dernier match contre la Guinée équatoriale, lors de la CAN 2021, le 20 janvier à Limbé. L'annonce de sa retraite intervient quelques jours après le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023 qui a placé la Sierra Leone dans le groupe A avec le Nigeria, la Guinée-Bissau et Sao Tomé (ou l'île Maurice).