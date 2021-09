Romeo Beckham fait des débuts remarqués aux Etats-Unis

Romeo Beckham, 19 ans, a été titularisé dimanche pour son premier match professionnel avec Fort Lauderdale, club de troisième division américaine et équipe réserve de l'Inter Miami, dont son père David est co-propriétaire. Sa prestation a plu à l'ancien défenseur anglais, qui a rappelé en conférence de presse lundi que "le fils de" a "beaucoup de pression et d'attentes sur les épaules, mais il a les pieds fermement sur terre". "Il sait qu'il doit progresser. Il a tous les atouts (pour réussir), le mental, la détermination pour réussir dans le football professionnel", a estimé l'ancien sélectionneur de l'équipe féminine d'Angleterre et ex-coéquipier de David Beckham à Manchester United et en équipe d'Angleterre.

Romeo Beckham, deuxième fils de l'ancien N.7 emblématique des Red Devils, a rejoint Fort Lauderdale il y a un mois. Avant cela, il s'était entraîné occasionnellement avec l'Inter Miami. Phil Neville a par ailleurs ajouté que David Beckham lui avait donné l'ordre de se montrer ferme avec son fils. "La première chose que David m'a dit c'est tu dois être plus dur avec lui qu'avec n'importe qui d'autre", a-t-il rappelé.