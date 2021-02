Pato rebondit en MLS (Officiel)

Ancien attaquant de l'AC Milan entre 2008 et 2013, mais sans club depuis la fin de son épopée à Sao Paulo, en août dernier, Alexandre Pato exprimait récemment son rêve de revenir à l'AC Milan, pour y retrouver un certain Zlatan Ibrahimovic. C'est finalement en MLS que Pato rebondit, lui qui vient officiellement de s'engager à Orlando City. Le joueur, passé notamment par Chelsea, a signé une pige d'un an avec le club du championnat américain.

Une expérience inestimable

"Nous sommes très heureux d'accueillir Pato à Orlando. C'est un joueur expérimenté qui a joué dans certains des meilleurs clubs du monde et qui a fait ses preuves au niveau international. L'expérience que Pato apporte avec lui sera inestimable pour le club", a louangé Luiz Muzzi, vice-président de la formation américaine, sur le site de son club.