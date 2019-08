MLS: Nouveau doublé pour Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic a pris son rythme de croisière en MLS. Déjà auteur d’un doublé mercredi pour offrir la victoire à son équipe des Los Angeles Galaxy face à Dallas (2-0), le Suédois a récidivé ce samedi, sans cette fois permettre à ses coéquipiers de s’imposer face à Seattle (2-2).

L’attaquant de 37 ans a d’abord fait parler sa puissance pour prendre le dessus sur son vis-à-vis et égaliser de la tête juste avant la pause (45e), puis il a converti un penalty (65e) pour prendre les commandes de la partie.

